Muğla merkezli FETÖ operasyonunda 10 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi

Muğla merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 36 muvazzaf askerden ifade işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık bir hafta önce eş zamanlı olarak Muğla, Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 36 muvazzaf asker yakalanarak gözaltına alındı.
Muğla’ya getirildiler
Gözaltına alınan şüpheliler Muğla’ya getirilerek Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınmaya başladı. İfade işlemleri tamamlanan M.H., M.E.G., K.T., A.O.Ş., Ö.İ., M.B., M.Y., İ.K., V.T., Ö.Z.Ç. olmak üzere 10 şüpheli öğle saatlerinde hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye getirildi. Halen gözaltına bulunan ve ifade işlemleri devam eden 26 şüphelinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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