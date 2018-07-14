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Muğla'nın Datça ilçesinde feci kaza! Ölüler var

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 23:28 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kadın hayatını kaybetti.

Muğla'nın Datça ilçesinde feci kaza! Ölüler var

Kaza, saat Marmaris-Datça Karayolu'nda meydana geldi. Marmaris'ten Datça istikametine giden Deniz Thomson (75) yönetimindeki 48 SF 625 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücü Thomson ile otomobilde yolcu olarak bulunan Güniz Erenay'ın (82) hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadınların cesetleri, jandarmanın ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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