Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...

İddiaya göre, Milas’a bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, geçtiğimiz pazartesi akşamı geç saatlerde bir köpeğin feryadıyla uyandı. Dışarıyı kontrol eden vatandaşlar, A.T.’ye ait evin avlusunda bir hareketlilik görünce durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis, bir sokak köpeğini kendisine saldırdığı için demir çubukla döverek öldürdüğünü söyleyen A.T. ile görüştü. Daha sonra köpeğin leşi, A.T.’nin evinin banyosunda poşetle sarılmış halde bulundu.
BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİLER
Köpeği canice öldürdükten sonra banyosunda saklayan A.T.’ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanun kapsamında bin 125 lira idari para cezası kesildiği öğrenilirken; kan donduran olay çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Milaslı hayvansever ve doğa aktivistleri, şiddet yanlısı bir şekilde hayvanlara zarar vererek bahaneler üretenlerin toplum için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.
İHA
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