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Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 19:35 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde bir sokak köpeğini eziyet ederek öldüren şahıs, köpeğin leşini evine götürerek banyosunda sakladı.

Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...

İddiaya göre, Milas’a bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, geçtiğimiz pazartesi akşamı geç saatlerde bir köpeğin feryadıyla uyandı. Dışarıyı kontrol eden vatandaşlar, A.T.’ye ait evin avlusunda bir hareketlilik görünce durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis, bir sokak köpeğini kendisine saldırdığı için demir çubukla döverek öldürdüğünü söyleyen A.T. ile görüştü. Daha sonra köpeğin leşi, A.T.’nin evinin banyosunda poşetle sarılmış halde bulundu.

BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİLER

Köpeği canice öldürdükten sonra banyosunda saklayan A.T.’ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanun kapsamında bin 125 lira idari para cezası kesildiği öğrenilirken; kan donduran olay çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Milaslı hayvansever ve doğa aktivistleri, şiddet yanlısı bir şekilde hayvanlara zarar vererek bahaneler üretenlerin toplum için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
banyo köpek Muğla dehşet vahşet

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
siz yerdekilere merhamet edin ki yukarıdakilerde size merhamet etsin
sadece 1.125 tl cezayla kurtuldu mu bu şimdi şaka mı bu?
İnsanmısın lan sen
BU DEVLETİN BİR BOK YAPACAĞI YOK AMA ÇOK ŞÜKÜR ALLAHU TEALA VERECEK ONUN CEZASINI
İnsan ölüyor para cezası hayvan ölüyor para cezası. Canlılar ölmese kaynak kesilecek. Bu kararı verenlerin
köpek belkide kuduzdu.yiğit arkadaşımız belkide o yüzden bu köpeğin canını kıydı.
16 yildir şu agizsiz dilsizlere bir yasa cikarmak o kadar mi zordu? vicdani olmayan yöneticiler simdi sizde bizden oy beklemeyin yaziklar olsun kanun hukmunde kararnagmeyle 1 gunde halledilecek bir kanun cikarilmadi sirf bu psikopatlarin oyu icin yaziklar olsun
cani yaratık
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