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Muğla ve Denizli’deki hırsızlık operasyonunda 8 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 22:59 | Son Güncelleme

Muğla ve Denizli’de eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 hırsızlık zanlısından 8’i tutuklandı.Muğla’nın Milas, Yatağan, Ula ve Menteşe ilçeleri ile Denizli’nin Merkez Efendi ilçesinde 12 adreste yapılan operasyon sonucu 10 hırsızlık şüphelisi gözaltına alınmıştı.

Muğla ve Denizli’de eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 hırsızlık zanlısından 8’i tutuklandı.
Muğla’nın Milas, Yatağan, Ula ve Menteşe ilçeleri ile Denizli’nin Merkez Efendi ilçesinde 12 adreste yapılan operasyon sonucu 10 hırsızlık şüphelisi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. ve A.K. adli kontrollü serbest bırakılırken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerinin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda hırsızlık suçunda kullanılan birçok malzeme de ele geçirilmişti.

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