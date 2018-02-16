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Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 22:28 | Son Güncelleme

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yol kontrol uygulamasında yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 1 kilogram reçine esrar ele geçirdi.Alınan bilgiye göre, Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla-Aydın karayolu üzerindeki uygulama noktasında, İstanbul’dan Marmaris istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurdu.

Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yol kontrol uygulamasında yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 1 kilogram reçine esrar ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla-Aydın karayolu üzerindeki uygulama noktasında, İstanbul’dan Marmaris istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolcuların kimlik sorgularını gerçekleştiren ekipler, şüpheli gördükleri Yunus K’nın üstünü ve yolcu bagaj kısmındaki ceketini aradı. Ekipler, ceketin içerisine gizlenmiş bir kilo 40 gram reçine esrar ele geçirdi. Yunus K. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklandı.
Ele geçirilen eroin yapımında kullanılan reçine esrarın yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

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