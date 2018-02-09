Muğla’da 3 araç birbirine girdi: 1 ölü

Muğla’nın Yatağan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Özel Diken (39) yönetimindeki 48 YN 031 plakalı otomobil, Yatağan-Milas karayolu Yeşilbağcılar Mahallesi kavşağında, Ömer D’nin (40) kullandığı tıra çarptıktan sonra Çağrı K. (28) idaresindeki 34 GM 6310 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Olayın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Özel Diken’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsünün cesedi, ilk incelemenin ardından otopsi işlemleri için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Yatağan-Milas karayolu yaklaşık 1 saat yapımı süren tali yoldan verildi. Araçların kaldırılmasıyla karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini inceleyen Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Çağrı K.’yı gözaltına aldı. Öte yandan, mermer işçisi Diken’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.