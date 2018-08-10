HABER

Muğla'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 19:37 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, virajda devrilen karton yüklü kamyonun şoförü Serkan Atalay (33), yaşamını yitirdi.

Cavit AKGÜN/ULA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde, virajda devrilen karton yüklü kamyonun şoförü Serkan Atalay (33), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Ula-Çiçekli karayolu Karabörtlen Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'den yüklediği kartonları Köyceğiz'e götürmek üzere yola çıkan Serkan Atalay, Ula-Çiçekli karayolu Karabörtlen Mahallesi'ne geldiğinde yokuş aşağı inerken, 07 L 3700 plakalı kamyonunun direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan kamyon yan yattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve AKS 110 sevk edildi. Ekipler tarafından kamyondan çıkartılan Atalay'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Atalay'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERDünya bu kızı konuşuyor! Özelliği duyanları şaşkına uğratıyorDünya bu kızı konuşuyor! Özelliği duyanları şaşkına uğratıyor
Denizde boğulan Kalender'den geriye sadece bisikleti kaldıDenizde boğulan Kalender'den geriye sadece bisikleti kaldı
Sahte kimlikle böbrek nakli olan cinayet zanlısı yakalandıSahte kimlikle böbrek nakli olan cinayet zanlısı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.