Muğla’da Duman-3 operasyonu

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen Duman-3 operasyonu kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

25 ekip ve 65 personelle düzenlenen operasyonda 25 işyeri eş zamanlı denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, 124 bin 160 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 315 bin 800 adet içi boş makaron, 224 bin 800 gr sarmalık kıyılmış tütün, 143 bin 150 gr nargile tütünü, 274 paket kaçak sigara, 115 paket sigara sarma kağıdı, 18 adet elektronik sigara ve nargile, 7 adet pipo ve 35 adet elektronik sigara aparatı ele geçirildi.