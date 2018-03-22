Muğla’da ele geçirilen 1 ton uyuşturucu basın mensuplarına gösterildi

Milas’ta önceki gün Balkan rotasını kullanan uluslararası bir uyuşturucu şebekesine düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 tonun üzerindeki skunk türü uyuşturucu, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. Arnavut uyruklu uyuşturucu baronu Met Kanani’nin de arasında olduğu 4’ü Arnavutluk vatandaşı 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonun polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından Balkan rotasını kullanan uluslararası bir uyuşturucu şebekesini tespit etmiş, Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bodrum ve Milas ilçelerinde gerçekleştirilen ortak operasyonda toplam 1 ton 100 kilo skunk maddesi ele geçirmişti.

Şebekenin takibi 6 ay sürdü

Arnavut uyruklu uyuşturucu baronu Met Kanani’nin de arasında olduğu 4’ü Arnavutluk vatandaşı 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen toplam 1 ton 100 kilo skunk maddesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avlusunda sergilendi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla ele geçirilen uyuşturucunun, yurda deniz yoluyla sokulduğu öğrenildi. Şebekenin bağlantılarını tek tek tespit eden polis, uyuşturucunun Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir koya indirileceği belirledi. Takibini sürdüren polis, tekneden indirilen uyuşturucuların Milas’ta bir depoya götürüleceğini saptadı.