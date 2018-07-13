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Muğla'da hastane mutfağında yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 21:08 | Son Güncelleme

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, HASTALAR SERVİSLERE ALINMAYA BAŞLANDI Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mutfağında elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte tamamen söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, HASTALAR SERVİSLERE ALINMAYA BAŞLANDI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mutfağında elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte tamamen söndürüldü.
Alevlerin söndürülmesinin ardından yangın sırasında tahliye edilen hastalar, görevliler tarafından tekrar servislere alınmaya başlandı. Güvenlik görevlileri ise sürekli olarak 'Her şey kontrol altında, korkulacak hiçbir şey kalmadı' diyerek, hastaları ve yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.
Hastane Başhekim Yardımcısı Salih Akkuş, "Görevlilerimiz ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede alevlere müdahale etmesi tüm olumsuzlukların önüne geçti. Yangında kimseye zarar gelmediği için mutluyuz" dedi.
Öte yandan yangında, hastane mutfağında yaklaşık 100 bin liralık maddi zararın oluştuğu öğrenildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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