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Muğla'da hastane mutfağında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 18:35 | Son Güncelleme

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mutfağında elektrik kontağından yangın çıktı.

Muğla'da hastane mutfağında yangın

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mutfağında elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binadaki hastalar ve çalışanlar tahliye edildi.
Bugün saat 17.30 sıralarında, Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mutfağından alevler yükselmeye başladı. Hastanede yönetimi, yangın alarmıyla birlikte hastaları tahliye etti, bir yandan da durum iftaiyeye bildirildi. Hastanede panik yaşanırken, olay yerine 10 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri de bir yandan alevlere müdahale etti, diğer yandan da hastane yönetimiyle birlikte binadaki hasta ve personelin tahliyesine çalıştı. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri daha fazla büyümeden yarım saatte kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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