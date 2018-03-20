Muğla'da hırsızlık şüphelisi 4 Gürcü gözaltına alındı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, çeşitli ev ve işyerindeki hırsızlık olaylarına karıştığı şüphesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Gürcistan uyruklu Gorc G. ve Mangra Z., adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanırken, çalıntı olduğu tespit edilen içkiler restoran sahibine teslim edildi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

FOTOĞRAF