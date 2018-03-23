Muğla’da hırsızlık zanlıları gözaltına alındı

Muğla’da 3 ayrı ilçede hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri; Köyceğiz, Ortaca ve Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının Ortaca’dan kiralanan bir araç ile gerçekleştirildiğini tespit etti. Aracın B.T., K.T. ve Ü.K. isimli şahıslar tarafından kiralandığını belirleyen ekipler şahısların Toparlar Mahallesindeki ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu K.T. ve Ü.K. isimli şahıslar polis ekiplerince yakalandı. Evlerde yapılan aramada çok sayıda elektronik eşya, ziynet eşyası, biber gazı, el feneri, tabanca fişeği, 1 adet şarjör ve para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği, B.T. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.