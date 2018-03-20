Muğla’da hırsızlık zanlısı 4 kişi tutuklandı

Muğla’nın farklı ilçelerinde kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları iddia edilen Gürcistan uyruklu 1’i kadın 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, son günlerde Fethiye ve diğer ilçelerde birçok ev ve işyerinde meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle polis ekipleri çalışma başlattı. Fethiye’ye ye bağlı Tuzla Mahallesi’nde hırsızlık olayı gerçekleşen iki ayrı eve yakın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kişileri tespit etti. Dalaman’da ikamet ettikleri ve kiraladıkları araçla farklı ilçelerde hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin evinine operasyon düzenleyen ekipler, Gürcistan uyruklu Zurap T, Nina S, Gorc G. ve Mangra Z.’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, altın, 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, kolye gibi değerli eşyaların yanı sıra pek çok süs eşyası ele geçirildi. Fethiye Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen Zurap T, Nina S ile Marmaris emniyet Müdürlüğüne teslim ediken Gorc G, Mangra Z. işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Fethiye’de tutuklanan Nina S.’nin üzerindeki siyah kazağında çalıntı olduğu bildirildi.