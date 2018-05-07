Muğla'da kaçak içki ve tarihi eser operasyonu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'daki bir eve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 21 şişe gümrük kaçağı içki, Roma dönemine ait tarihi 4 küp ile üzerinde Roma yazıları bulunan 1 mermer sütun parçası ele geçirildi.
Yatağan ilçesinin Gökpınar Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki imal ettiği yönünde istihbarat alındı. Jandarma ekiplerince şüpheliye ait evde yapılan aramada, 21 şişe gümrük kaçağı rakı, votka ve viski, Roma dönemine ait 4 tarihi küp ile üzerinde Roma yazıları bulunan 1 adet mermer sütun parçası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest
Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz
Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...
Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi
Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum