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Muğla'da kaçak içki ve tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

MUĞLA'daki bir eve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 21 şişe gümrük kaçağı içki, Roma dönemine ait tarihi 4 küp ile üzerinde Roma yazıları bulunan 1 mermer sütun parçası ele geçirildi.

Muğla'da kaçak içki ve tarihi eser operasyonu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'daki bir eve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 21 şişe gümrük kaçağı içki, Roma dönemine ait tarihi 4 küp ile üzerinde Roma yazıları bulunan 1 mermer sütun parçası ele geçirildi.
Yatağan ilçesinin Gökpınar Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki imal ettiği yönünde istihbarat alındı. Jandarma ekiplerince şüpheliye ait evde yapılan aramada, 21 şişe gümrük kaçağı rakı, votka ve viski, Roma dönemine ait 4 tarihi küp ile üzerinde Roma yazıları bulunan 1 adet mermer sütun parçası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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