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Muğla'da MİT destekli FETÖ operasyonunda 21 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

MUĞLA'da polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) FETÖ/PYD'nin gaybubet evlerine ortaklaşa düzenlediği operasyonda aranan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) FETÖ/PYD'nin gaybubet evlerine ortaklaşa düzenlediği operasyonda aranan 21 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, firari durumda bulunan örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşılayan, maddi durumu kötü olanların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımlarda bulan, örgütü tekrar canlandırmak için sıklıkla toplantı yapan ve süren davaları takip eden, örgütle bağlantılı olan kişiler ve aileleriyle temas halinde olmaya çalışan, itirafçı olmalarını önlemek adına telkinde bulunan yeni yapılanmada görevli 9 şüphelinin, 'gaygubet evi' olarak adlandırılan adreslerde saklandığı tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmaların ardından 6'sı gaybubet evi olduğu belirlenen 15 adrese, bu sabah operasyon düzenlendi. Örgüt yöneticileri olduğu belirtilen M.K. Dalaman ilçesinde, O.M. ve Ö.U. Menteşe ilçesinde, M.K. ve A.Ç. Fethiye ilçesinde, A.T., M.A ve M.C. Bodrum ilçesinde, B.Ö. Milas ilçesinde yakalandı.
GAYGUBET EVLERİNDE ARANAN ŞÜPHELİLER DE BULUNDU
Ayrıca K.S., Ü.T. ve T.T. ile haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan M.S., A.S., T.T. ve E.T., R.Ç., Y.S., A.D., Y.C.K, D.G. de gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere, sahte kimlik ve pasaportlara incelenmek üzere el kondu. Ayrıca şüphelilerin bir kısmının cep telefonlarını klozete veya su dolu kovaya attığı, bir kısmının da telefonlarını formatlamaya çalıştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin telefonlarında terör örgütünün yeni bir kriptolu haberleşme sistemi olan 'Falcon'un yüklü olduğu saptandı.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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