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Muğla'da suç ve suçlular ile havadan mücadele Bodrum'dan başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 11:48 | Son Güncelleme

MUĞLA'da turizm sezonu süresince görev yapacak kamera donanımına sahip polis helikopteri, ilk olarak Bodrum ilçesi Torba Mahallesi'ndeki trafik denetiminde göreve başladı.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'da turizm sezonu süresince görev yapacak kamera donanımına sahip polis helikopteri, ilk olarak Bodrum ilçesi Torba Mahallesi'ndeki trafik denetiminde göreve başladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde yaz sezonu boyunca görev yapacak olan, özel kamera ve birçok donanıma sahip polis helikopteri, Bodrum'da yapılan denetimde ilk görevine katıldı. Polis helikopterinin havadan kaydettiği görüntüler, özel sistemlerle, denetim noktasına iletildi, bu bilgiler de yerdeki polis ekibi tarafından değerlendirildi. Gece- gündüz görüntü kaydedebilen polis helikopteri ilk denetiminde, Milas- Bodrum Karayolu üzerinde araç takibi, hız kontrolü yaparken, trafik kurallarına uyulup uyulmadığı takip edildi. Helikopterdeki sistemin, 1500 metre uzaklıktan takip, yakınlaştırma ve termal sistemleri de barındırdığı belirtildi.

Takip sonucu durdurulan tatilci Mehmet Akbörü, yol boyunca trafik denetimlerinin oldukça fazla olduğuna dikkat çekerek, uygulamanın öncelikle kazaları önlemede çok faydalı olacağını söyledi. Denetimi takip eden Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun, Akbörü'ye polis helikopteri tarafından takip edildiğini bu nedenle durdurulduğunu açıklayarak, trafik kurallarına uygun araç kullandığı için teşekkür etti.

Şube Müdürü Raşit Tosun, Muğla il ve ilçelerinde yaz boyunca havadan ve karadan çok yoğun denetimlerin gerçekleştirileceğine dikkat çekerek, "Bodrum'da araç yoğunluğu açısından öncelikli bölgelerimiz arasında yer alıyor. Polis helikoteri sadece trafik uygulamalarında değil, terör olaylarında, asayiş, plajlarda yaşanacak olumsuzluklarda, hırsızlık olaylarında ya da takip ve kovalamaca olaylarında bizlere destek verecek. Olumsuz durumların önüne geçmek, sezonun rahat geçirilmesini sağlamak için uygulamalar sık sık tekrarlanacak" dedi.

Torba'daki denetimlerde 7 yaşındaki özel eğitimli narkotik köpeği Molly ile de gün boyu durdurulan araçlarda arama yapıldı.

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