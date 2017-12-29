Muğla'da tarlada bulunan cesedin katili çok şaşırttı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Aziz Özbay'ın katilleri eşi ve iş arkadaşı çıktı. Yasak aşk yaşadığı kocasının iş arkadaşıyla birlikte cinayeti işleyen kadının, kayıp başvurusundan sonra ceset ortaya çıkınca sahte gözyaşı döktüğü belirlendi.

İHA'nın haberine göre; 16 Aralık günü Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'ndeki bir tarlada başına çuval geçirilmiş ve yarı çıplak halde bir ceset bulunmasının ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Cesedin 10 gün önce eşi Rabia Özbay tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Aziz Özbay'a ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Özbay'ın yakınlarının da ifadelerini alan ekipler, Özbay'ın eşi ve iş arkadaşlarının cinayetle ilişkisi olduğunu tespit etti. Şüphelileri belirleyen ve operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, Aziz Özbay'ın cenazesi için Şanlıurfa'ya giden ve bir daha geri dönmeyen eşi Rabia Özbay ve Fethiye'deki iş arkadaşları Suriye uyruklu İbrahim Şeyh ile G.K.'yı gözaltına aldı.