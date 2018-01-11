Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde jandarma, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Ortaca Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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