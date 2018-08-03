Muğla'da yargılanan PKK'lı terörist: Kuzey Irak'ta silahlı eğitim aldım

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - SURİYE'nin Lazkiye şehrinden Muğla'nın Seydikemer ile Köyceğiz ilçelerine gelen ve eylem hazırlığındayken yakalanan, 11'i tutuklu 15 PKK'lı teröristin yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan V.A., ifadesinde, "2014 yılında örgüte katıldım. Kuzey Irak'ta bulunan kamplarda silahlı eğitim aldım. Nisan 2017'de 'açılım grubu'na dahil edildim" dedi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 4 Ekim 2017 tarihinde, yol kontrolünde PKK'lı 4 terörist ile yardım ettikleri ileri sürülen 3 kişi yakalandı. Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, 1 gün sonra ise 5 terörist etkisiz hale getirildi. Kaçan 2 terör örgütü üyesinden 1'i, saklandığı portakal bahçesinde çevredekiler tarafından fark edilince, üzerindeki el bombasını patlatıp, öldü. Kaçan S.Ş. de 17 Ekim günü Dalaman ilçesinde, akrabası B.Ş. ile kaçmaya çalışırken, yakalandı. Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından arazide yürütülen operasyonlarda, teröristlere ait çok sayıda silah, patlayıcı madde, bomba düzeneği ile paralar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Seydikemer ilçesinde yakalanan 'Gabar' kod adlı bölücü terör örgütü PKK mensubu ve Köyceğiz ilçesinde ölü ele geçirilen 'Xalit' kod adlı teröristin üzerinden çıkan tabletteki 'offline maps' isimli programda bazı noktaların işaretlendiği, güzergahların çizildiği belirlendi. Bu noktalardaki işaretlenen yerlerin emniyet müdürlükleri, valilikler, hükümet konakları, askeri binalar, AK Parti binaları ile bazı kırsal bölgelerdeki yerler olduğu, yapılan çözümlemeler ve araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Operasyonlar sonucu yakalanıp, tutuklanan toplam 15 sanık hakkında, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama', 'göçmen kaçakçılığı yapma', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin taşınması', 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, davanın 9 Mayıs'ta görülen ilk duruşmadaki savunmaların ardından tutuklu sanıklardan A.Y., M.Y., B.Ş. ile İ.B.'nin tahliyesine karar verdi. YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşması ise bugün görüldü. Adliye önünde Çevik Kuvvet ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü ile sivil polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmaya, tutuklu 11 PKK'lı ile avukatları katıldı. Geçen duruşmada tahliye edilen 4 sanık ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada ilk olarak Hakkari'de tutuklu bulunan S.Ş.'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alındı. S.Ş., PKK/YPG/PYD ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını, parayı da örgüte yardım amacıyla göndermediğini öne sürdü. SALON BOŞALTILDI Daha önceki duruşmada susma hakkını kullanan tutuklu sanıklardan V.A., mahkeme başkanından salonun boşaltması halinde ifade vereceğini söyledi. Mahkeme başkanı, bunun üzerine salonu boşalttı. Diğer sanıklar ve dinleyiciler dışarı çıkarıldı. V.A., ifadesinde, "2014 yılında örgüte katıldım. Kuzey Irak'ta bulunan kamplarda silahlı eğitim aldım. Nisan 2017'de 'açılım grubu'na dahil edildim. 'Açılım grubu'nun 5 timi vardı. 5 tim toplam 30 kişiden oluşuyor ve her timin bir komutanı vardı. Bizim hedefimiz Ege ve Akdeniz'e açılmaktı. 'Santo' isimli gemiyle defalarca Ege ve Akdeniz'e geldik. M.R.'nin (Muhammet Reşo) örgüt içerisinde önemli bir yönetici olduğunu o zaman öğrendim. 'Etkin pişmanlık'tan faydalanmak istiyorum" dedi. Dinlenen diğer sanıklar da ifadelerinde, 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istediklerini söyledi. POLİSLER TANIK OLARAK DİNLENDİ Seydikemer ilçesinde teröristleri yakalayan polis memurlardan 2'si, mahkemede tanık olarak dinlendi. Bir polis memuru, ifadesinde, "Şüphelilere 'Dur' ihtarında bulunduk ve havaya ateş açtık; ancak arabayı üzerimize sürmeye devam ettiler. Bunun ardından önce arabanın lastiklerine sonra motoruna ateş açtık. Zanlıları arabadan indirdik ve bize direndiler. Üzerlerinde bomba olma ihtimaline karşı hepsini soyduk" dedi. İfadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.



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