Muğla'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (2)

Cihan KAYA/ULA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde, yerleşim yeri yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ula'nın kırsal Karabörtlen Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 10 arazöz, 4 tanker, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Alevlerin yerleşim yerine yaklaşık 200 metre mesafede olması korkuttu. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!
Trump'ın kızı ve damadı geçen yıl 82 milyon dolar kazandı
Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı
İtalya, YPG'ye destek için asker gönderdi
Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır
Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov
Ölümden sonraki 10 dakika görüntülendi!
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum