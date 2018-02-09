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Muğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 22:24 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Muğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Yaşar ANTER/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Yatağan-Milas Karayolu Yeşilbağcılar Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Özel Diken (39) yönetimindeki 48 YN 031 plakalı otomobil, Ömer Demir'in (40) kullandığı TIR ve Çağrı Kale (28) idaresindeki 34 GM 6310 plakalı taksi aynı anda hızla kavşağa girmek istedi. Kavşakta diğer araçları görmesine rağmen duramayan araçlar çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Özel Diken otomobilin ön camından fırladı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Diken'in hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer 2 yaralıyı ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demir ve Kale'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kazayı haber alarak olay yerine gelen Diken'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Diken'in cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Muğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralıMuğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralıMuğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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