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Muğla’daki izinsiz kazıda 5 kişi suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 00:51 | Son Güncelleme

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, define aramak için izinsiz kazı gerçekleştiren 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yava Mahallesi Gökgedik mevkisinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen bölgeye ulaştı.

Muğla’daki izinsiz kazıda 5 kişi suçüstü yakalandı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, define aramak için izinsiz kazı gerçekleştiren 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yava Mahallesi Gökgedik mevkisinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen bölgeye ulaştı. Jandarmanın geldiğini fark etmeyen 5 kişi, kazı yaptıkları sırada ekipler tarafından gözaltına alındı.
Ekipler, şüphelilerin kazı için kullandıkları 2 detektör, 4 define arama aparatı, 4 kazma ve 2 kürek ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.K, D.M, H.D, H.O. ve S.A. adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Muğla’daki izinsiz kazıda 5 kişi suçüstü yakalandı

Muğla’daki izinsiz kazıda 5 kişi suçüstü yakalandı

Muğla’daki izinsiz kazıda 5 kişi suçüstü yakalandı

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