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Muğla'daki orman yangını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın mahalle sakinlerini ihbarı üzerine büyümeden söndürüldü.  Yangın, bugün saat 18.30 sıralarında Kayadibi Mahallesi Masat Mevkii'ndeki ormanlık alanda çıktı.

Muğla'daki orman yangını korkuttu

Cihan KAYA / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın mahalle sakinlerini ihbarı üzerine büyümeden söndürüldü.
Yangın, bugün saat 18.30 sıralarında Kayadibi Mahallesi Masat Mevkii'ndeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri dik yamaçtan yükselen alevlerin etrafını çeviremeyince devreye orman işçileri girdi. 12 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer, 3 kepçe, 3 helikopter ve 50 orman işçisi ile müdahale edilen alevler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Muğla'daki orman yangını korkuttuMuğla'daki orman yangını korkuttuMuğla'daki orman yangını korkuttuMuğla'daki orman yangını korkuttu

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