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Muğla'dan çalınan arı kovanları Aydın'da bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 11:53 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde boş bir arazide bulunan 90 arı kovanının, Muğla'nın Milas ilçesinden çalındığı ortaya çıktı.

Muğla'dan çalınan arı kovanları Aydın'da bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde boş bir arazide bulunan 90 arı kovanının, Muğla'nın Milas ilçesinden çalındığı ortaya çıktı.
Gencelli Mahallesi yakınlarındaki boş bir araziden geçen çiftçiler, dün öğle saatlerinde sahipsiz arı kovanlarını görünce jandarmaya bildirdi. Kovanların olduğu bölgeye gelen jandarma ekipleri, arı kovanlarının plakasız olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, 90 arı kovanının K.K. tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinden çalındığı ortaya çıktı. Kovanların sahipleri Emin Yılmaz ve Özkan Yemişen, Marmaris İlçe ve Karpuzlu Jandarma Karakol Komutanlığı'na ihbarda bulunulduğu öğrenildi. Jandarma, kovanları çaldığı belirtilen K.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Arıcılar Birliği'ne verilen kovanların, kovan sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

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Muğla'dan çalınan arı kovanları Aydın'da bulundu

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