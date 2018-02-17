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Mühimmat deposunda patlama: 2 polis yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 23:58 | Son Güncelleme

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün silah temizleme odasında meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün silah temizleme odasında meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Patlamanın, silah bakım ve temizleme sırasında, mermideki barutun reaksiyon tepkileşmesiyle meydana geldiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Patlama, silah temizleme odasında rutin silah bakım ve temizleme işlemleri esnasında bir mermideki barutun reaksiyon sonucu tepkimesiyle meydana gelmiştir. Olay neticesinde 2 polis memuru hafif şekilde yaralanmış olup, bir polis memuru hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, elinden yaralı bir polis memurunun tedavisi ise devam etmektedir."

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