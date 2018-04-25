Mühimmat taşıyan TIR'da önce yangın sonra patlama; ölü, yaralı yok (2)

YOL TRAFİĞE AÇILDI

TIR'ın fren balatalarının alev almasıyla çıkan yangın sonucu dorsedeki mühimmatın yola saçılması ve meydana gelen patlamanın ardından dün geceden beri trafiğe kapalı olan Hakkari- Van yolu, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından açıldı. Yolun yaklaşık 12 saat trafiğe kapalı kaldığı belirtildi.

