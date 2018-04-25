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Mühimmat taşıyan TIR'da önce yangın sonra patlama; ölü, yaralı yok (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

YOL TRAFİĞE AÇILDI TIR'ın fren balatalarının alev almasıyla çıkan yangın sonucu dorsedeki mühimmatın yola saçılması ve meydana gelen patlamanın ardından dün geceden beri trafiğe kapalı olan Hakkari- Van yolu, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından açıldı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI
TIR'ın fren balatalarının alev almasıyla çıkan yangın sonucu dorsedeki mühimmatın yola saçılması ve meydana gelen patlamanın ardından dün geceden beri trafiğe kapalı olan Hakkari- Van yolu, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından açıldı. Yolun yaklaşık 12 saat trafiğe kapalı kaldığı belirtildi.

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