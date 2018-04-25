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Mühimmat taşıyan TIR'da önce yangın sonra patlama; ölü, yaralı yok

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

HAKKARİ-Van Karayolu'nun 20'nci kilometresinde askeri eskort eşliğinde mühimmat taşıyan TIR'da, fren balatalarının alev almasıyla yangın çıktı.

Mühimmat taşıyan TIR'da önce yangın sonra patlama; ölü, yaralı yok

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ-Van Karayolu'nun 20'nci kilometresinde askeri eskort eşliğinde mühimmat taşıyan TIR'da, fren balatalarının alev almasıyla yangın çıktı. Çıkan yangında TIR'ın dorsesinde bulunan askeri mühimmat büyük bir gürültü ile patladı, araç kullanılamaz hale geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van'dan Hakkari'nin Çukurca ilçesi 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na askeri mühimmat taşıyan TIR'da, Erziki Köprüsü mevkiinden geçerken yangın çıktı. TIR'ın fren balatalarının alev alması nedeniyle çıkan yangın sırasında, sürücü ve yanındaki 1 kişi, araçtan atlayarak kurtulmayı başardı. TIR'ın dorsesinde bulunan mühimmat ise büyük bir gürültü ile patlayarak etrafa saçıldı. Patlama sonucu TIR demir yığını haline gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Van-Hakkari Karayolu patlama nedeniyle uzun süre araç geçişine kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliği patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "24 Nisan günü saat 23.30 sıralarında ilimiz merkez Erziki Köprüsü mevkiinde, Van ilinden Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na mühimmat taşıyan TIR'ın fren balatalarının alev alması sonucu yangın çıkmıştır. TIR'ın dorsesinde bulunan mühimmatın yangın nedeniyle patlayarak çevreye saçılması sonucu, Van-Hakkari Karayolu vatandaşların güvenliği açısından Yeniköprü ve Depin Yol Kontrol Noktaları arasında trafiğe kapatılmıştır. Yangından etkilenmeyen mühimmatın başka bir araca nakledilmesi, çevreye saçılan patlamamış mühimmatların aranması ve kontrol altına alınması için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte Van-Hakkâri Karayolu tekrar trafiğe açılacaktır" denildi.

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Mühimmat taşıyan TIR'da önce yangın sonra patlama; ölü, yaralı yokMühimmat taşıyan TIR'da önce yangın sonra patlama; ölü, yaralı yokMühimmat taşıyan TIR'da önce yangın sonra patlama; ölü, yaralı yokMühimmat taşıyan TIR'da önce yangın sonra patlama; ölü, yaralı yok

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