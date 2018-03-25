Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ne molotflu saldırı

Almanya’nın Kassel kentinden hizmet veren Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve Yunus Emre Cami, bölücü terör örgütlerinin Molotoflu saldırısına uğradı. Farklı tarihlerde üç kez saldırıya uğrayan Kültür merkezinde son saldırıda maddi hasar meydana geldi. Pazar sabahı saat 04.30 sıralarından yüzleri kar maskesiyle kapalı dört kişi ellerindeki molotof kokteylileri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezine atarak yakmaya çalıştılar. Olay yerinde incelemelerde bulunan Alman polisi güvenlik kamera kayıtlarını alarak faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kassel Muhsin Yacıoğlu Kültür Merkezi Başkanı Mustafa Koç, Saldırganların emniyet yetkililerine teslim edilen video görüntülerinden, dört kişi oldukları belirlenen faillerin bir an önce ele geçirilmesi istedi.
Başkan Koç, "Bu tür saldırıların, günbegün artarak devam etmesi endişelerimizi arttırmaktadır. Yetkililerden daha hassas bir şekilde ivedilikle, Almanya için de artık utanç verici bir noktaya ulaşan, bu tür faili meçhul eylemlerin üzerine gitmesini bekliyoruz. Tüm Türk toplumunu, bu tür saldırılarla oluşturulmak istenen provokeye gelmemesi konusunda sağduyulu olmaya çağırıyoruz" diyerek vatandaşlarımızı sükunete davet etti.
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