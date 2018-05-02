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Muhtar 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 13:55 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde Karakale Mahallesi Muhtarı Ünal Doğru, babasını dövdükleri için tartıştığı aynı aileden 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü, 1'i ağır, 3 kişiyi de yaraladı.

Muhtar 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Pasinler ilçesinde Karakale Mahallesi Muhtarı Ünal Doğru, babasını dövdükleri için tartıştığı aynı aileden 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü, 1'i ağır, 3 kişiyi de yaraladı.
Karakale Mahallesi'nde dün saat 10.30 sıralarında Mehmet Doğru ile bahçe komşuları Metin ve Mürsel Düzgün arasında, sınır duvarını söktükleri gerekçesiyle tartışma çıktı. Metin ve Mürsel Düzgün, duvarın kaldırılmasına itiraz eden Mehmet Doğru'yu darp etti. Mehmet Doğru ve mahalle muhtarı oğlu Ünal Doğru, jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.
Bunu öğrenen İrfan, Hasan, Mürsel ve Metin Düzgün, ellerinde sopalarla Ünal Doğru'nun evinin önüne gitti, küfür ve hakaret etti. Grup, dışarı çıkan Ünal Doğru ve oğlu Mert'e saldırdı. Bu sırada Muhtar Ünal Doğru, üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla gruba doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği İrfan Düzgün (24) öldü, Mürsel, Hasan ve Metin Düzgün ise yaralandı.
Ünal Doğru, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Doğru, gelen ekiplere teslim olurken, yaralılar ise ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.
Gözaltına alınan Ünal Doğru ve babası Mehmet Doğru jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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