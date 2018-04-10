Muhtar silahla yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Şamlar Köyü Muhtarı Ayhan Duman belinde bulunan silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, saat 14. 30 sularında Ören mevkiinde yaşandı. İddiaya göre Ereğli’den Zonguldak istikametine seyreden araç içerisinde üzerinde bulunan simitreson toplu tabancanın ateş alması sonucu Şamlar Köyü Muhtarı Ayhan Duman kasıklarından yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak, özel hastaneye kaldırılan Duman ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Duman’ın hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.