Muhtar tefecilik suçundan tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde tefecilik gibi 9 ayrı suçtan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan mahalle muhtarı tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tefecilik, Vergi Usulü Kanunu ve 5464 Sayılı Kanuna muhalefet gibi 9 ayrı suçtan aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güllerpınarı Mahallesi Muhtarı Kamil H.’yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bugün öğle saatlerinde muhtar Kamil H.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamil H. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.