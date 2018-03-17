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Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 12:47 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Çukurincir Mahallesi Muhtarı Servet Yılmaz (53), trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.Kaza; Fethiye-Antalya Karayolu Eşen Mahallesi yakabağ mevkisinde saat 01:00 sıralarında meydana geldi.

Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Çukurincir Mahallesi Muhtarı Servet Yılmaz (53), trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Kaza; Fethiye-Antalya Karayolu Eşen Mahallesi yakabağ mevkisinde saat 01:00 sıralarında meydana geldi. Çukurincir Mahalle muhtarı Yılmaz’ın kullandığı 48 JS 678 plakalı otomobil belirlenemeyen bir sebeple yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Sağlı ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Muhtar Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Yılmazın, cesedi otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı duyan ve olay yerine giden Yılmaz’ın yakınları ve mahallesi sakinleri yerinde büyük üzüntü yaşadı.
Muhtar Yılmaz’ın evli bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti

Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti

Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti

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