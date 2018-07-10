Muhtara, 'görevi kötüye kullanmak'tan 7 ay 15 gün hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Kuzeyyaka Mahalles'nin muhtarı Ali Güçlü, esnaftan 9 bin TL istediği gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanmak'tan 7 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Kararı temyiz edeceğini söyleyen Muhtar Güçlü, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.

Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'nin muhtarı Ali Güçlü hakkında, 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla açılan dava, Antalya 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bugün yapılan ikinci duruşmada ifade veren şikayetçi İsmail Garip, 2016 yılında rögar betonları imalatı yapmak için oğlu Rüstem Garip adına Kepez Belediyesi'nden yer kiraladığını, haklarında sık sık şikayette bulunulduğunu öğrenince Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Alanay ile görüştüğünü söyledi. Başkan yardımcısının, şikayetin Ali Güçlü tarafından yapıldığını söylemesi üzerine muhtarın yanına gittiğini anlatan Garip, şunları söyledi:

"Muhtara beni rahatsız etmemesi yönünde yalvardım. Muhtar da benden 9 bin TL istedi. Aksi takdirde imza toplayıp, beni barındırmayacağını söyledi. Birkaç gün sonra muhtar yanıma geldi. Yanımda arkadaşım da vardı. Elini beline koyarak, 9 bin TL vermemem halinde beni burada barındırmayacağını tekrarladı. Ben de kendisine burayı belediyeden kiraladığımı, bu nedenle para veremeyeceğimi söyledim. O da bana 'Belediye benden habersiz burayı kiraya veremez' dedi ve ayrıldı. Hatta Kepez Belediyesi'nde çalışan ve muhtarın yakını olan bir zabıta memuru işyerime gelerek ceza kesti. Ben de makbuzu belediyeye götürdüm. Oradaki yetkililer iş yerimin yasal olduğunu ve ceza kesilemeyeceğini söyleyerek makbuzu yırttı. Olayı öğrenen 2 arkadaşım beni düşünerek, muhtara benden habersiz 800 TL vermiş. Sanıktan şikayetçiyim."

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen muhtar Ali Güçlü ise "Müştekinin kullandığı yer ilkokulun giriş kapısının önüdür. Söz konusu yer belediye kayıtlarında yeşil alan olarak gözüküyor. Vatandaşlar bu yerin park yapılmasını istiyordu. Ben de onların talebini belediyeye ilettim. Rüstem Garip bu yeri belediyeden kiralamış. Ağır tonajlı kamyonlar girip çıktığı için vatandaşlar rahatsız oluyordu. Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Alanay ile konuyu görüştüm. Bana muhtarın bir yıllık sözleşmesi olduğunu ve bitince çıkaracaklarını söyledi. Ben kimseden para istemedim. Bana kumpas kuruldu. Bana iftira atılıyor" diye konuştu.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANDI

İsmail Garip'in mahkemede dinlenmesini istediği tanıklar ise para isteme ve verme olayına tanıklık ettiklerini belirtti. Ali Güçlü'nün avukatı Uğur Rençberoğlu, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, "Ortada tamamen bir kurgu var. Ezbere dayalıdır. Kabul etmiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, Ali Güçlü'ye 'görevi kötüye kullanmak'tan 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın duruşmadaki hal ve tavırlarından dolayı takdir indiriminde bulunarak, cezayı 7 ay 15 güne düşürdü. Mahkeme heyeti, sanığın suçtan pişmanlık duymaması ve bir daha suç işlemeyeceği konusunda kanaat oluşmamasından dolayı hükmün açıklanmasını geri bırakmadı. Avukat Uğur Rençberoğlu, davayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

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