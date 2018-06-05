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Muhtarın evi alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 11:35 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Akçaköy'de muhtar Ali Dirgin'e ait 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Muhtarın evi alev alev yandı

Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI,(Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Akçaköy'de muhtar Ali Dirgin'e ait 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün akşam Akçaköy'de meydana geldi. Muhtar Ali Dirgin ile yakınları teravih namazı için camide oldukları sırada 2 katlı evlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangına vatandaşların ihbarı üzerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, ekiplerin çalışması sonucunda söndürülürken, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Muhtarın evi alev alev yandıMuhtarın evi alev alev yandıMuhtarın evi alev alev yandıMuhtarın evi alev alev yandı

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