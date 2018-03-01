Muhtarın kullandığı tomruk yüklü traktör uçuruma yuvarlandı

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, ormanlık alanda kontrolden çıkan tomruk yüklü traktör, uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Paşalılar köyünün muhtarı Tahir Yalçın (43) yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kurucaşile Paşalılar köyü Genek mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Paşalılar köyünün muhtarı Tahir Yalçın yönetimindeki tomruk yüklü traktör, kontrolden çıkarak, uçuruma yuvarlandı. Kazada muhtar Yalçın, yaralanırken, çevredekiler, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Köyde kar temizleme çalışması yapan Bartın İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine olay yerine gelerek, muhtarı traktörden çıkardı. Sağlık görevlileri, özel idare ekipleri ve köylüler tarafından ambulansa taşınan Tahir Yalçın, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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