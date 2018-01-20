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Muhtarın ‘ölmeyi yasakladığı’ mahallenin camisi tamamlandı

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 11:26 | Son Güncelleme 8 saat önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi'nde, geçen yıl camilerinin yıkılmasının ardından, yenisi yapılana kadar 'Ölmeyi yasaklıyorum' anonsu yapan Muhtar Bilal Arslan, arzu ettiği camiye kavuştuklarını söyledi.

Saruhanlı’nın kırsal mahallerinden biri olan, 1200 nüfusa sahip Tirkeş Mahallesi’nin Muhtarı Bilal Arslan, yaklaşık bir yıl önce mahalledeki 60 yıllık caminin yıkılması ardından, yeni yapılana kadar ölmeyi yasakladığı açıklamasıyla gündeme geldi.

Aradan geçen 1 yılın ardından, Muhtar Arslan, hem Saruhanlı Belediyesi’nin hem de mahalle sakinlerinin destekleriyle camiyi yaptırdı.

Yeni yaptırdıkları caminin 1 ay önce faaliyete geçtiğini dile getiren Arslan, artık caminin musalla taşının ve Almanya’daki amcasının vefatı üzerine oradan getirilenlerle birlikte iki tabutları bulunduğunu dile getirdi.

Muhtar Arslan, şöyle dedi: “Geçtiğimiz yıl mahalledeki camimiz eski olduğu çeşitli yerlerinde yıkıklar oluştu. Daha sonra Saruhanlı Kaymakamlığına başvurarak ‘Camimimiz yıkılıyor ve biz bunu yenilemek istiyoruz’ dedik. Ardından Saruhanlı Belediyesi’ne başvurdum, yıkılması kararı aldırdım. Yıkım esnasında camideki musalla taşımız da zarar gördü, tabutlarımızım hepsi de kırıldı. Tabutlar ve musalla taşı olmadıktan sonra ben de mahallede halka anons yaparak, ‘İkinci bir emre kadar ölüm yasağı koyuyorum’ dedim. Ölüm yasağı koyduğum süreçte, yaklaşık iki gün sonra Almanya’daki amcam vefat etti. Bu zamana kadar geçen süreç içerisinde Saruhanlı Belediyemizin ve mahalle sakinlerimizin yardımlarıyla camimizi tekrar yaptırdık. Yaklaşık 400 bin TL’ye mal oldu. Artık musalla taşımız da tabutumuz da var.”

(DHA)

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Manisa muhtar Saruhanlı bilal aslan tirkeş mahallesi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
400 bin tl ye 2 tane okul 1 hastahane yapılırdı bazı köylerde 3 cami var okul yok sağlık ocağı yok
babanin yasimi 1990 senin matametik hesabin ne 2 okul 1 hastane yapilirmis 400 bin tl ile anca 5 katli bir bina yaparsi oda tam degil sirf muhalifet olucam diye bos konusmayin
Allah'a şirk koşmaktır bu söylediği.
muhtar diyor ki şimdi rahat rahat ölebilirsiniz:)
Ölüm yasağı kalkmıştır artık rahat rahat ölebilirsiniz diye anons yapmış mı:)
artık ölebilirsiniz :)))
şimdide ölmeyin mevlide para isterler selaya bilem ????
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