HABER

Mühürlenen Furkan Vakfı yurtlarında konferans salonu, mutfak ve buzhane varmış

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 15:24 | Son Güncelleme

ADANA'da, polis operasyonuyla zabıta ekipleri tarafından mühürlenen, izin alınmadan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na bağlı yurt olarak kullanılan binalarda konferans salonları, devasa mutfaklar ve buzhaneler olduğu ortaya çıktı.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, polis operasyonuyla zabıta ekipleri tarafından mühürlenen, izin alınmadan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na bağlı yurt olarak kullanılan binalarda konferans salonları, devasa mutfaklar ve buzhaneler olduğu ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne 2012 yılında yurtlarının bulunmadığı yönünde bildirimde bulunan Furkan Vakfı yetkililerinin, 2013'te kaçak olduğu tespit edilen yurtları eşyalı olarak yıllığı 3 bin liraya kiraya verdiği, kontrat yaparak, buraları 'ev' gibi gösterip, kapatılmasını engellediği belirlendi. YURTLAR BOŞALTILIP MÜHÜRLENDİ Soruşturmayı genişleten polis, yapılan aramalarda ele geçirilen bildiride, vakıf tarafından izinsiz olarak hizmet verilen yurtların 'öğrenci evi' gibi gösterilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, izin alınmadan yurt hizmeti verilen Seyhan ilçesindeki 5, Çukurova ilçesindeki 1 çok katlı binaya gelip, öğrencilerin çıkmasını istedi. Binalar boşaltıldıktan sonra kapılar, zabıta ekiplerince mühürlendi. KONFERANS SALONLARI, MUTFAKLAR, BUZHANELER VARMIŞ Sosyal medya üzerinden kapatılan yerlerin yurt değil, ev olduğu yönünde paylaşımlar yapılması üzerine polis, yaptığı çalışmada, bu yurtlara ailelerin yerleştirildiğini ortaya çıkardı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı binalarda; konferans salonları, devasa mutfaklar ve buzhaneler ile yüzlerce kiloluk et, kavurma ve sucuk bulundu. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

'Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık!''Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık!'
Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar varGaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var
MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışarıdan bakanlar ev sanıyordu! Tek tek mühürlendi

Dışarıdan bakanlar ev sanıyordu! Tek tek mühürlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'çılgın Adanalılar'a uyarı: Kanalda da yasak!

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'çılgın Adanalılar'a uyarı: Kanalda da yasak!

Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı

Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı

Balıkesir'de katliam gibi kaza! 3 genç feci şekilde can verdi!

Balıkesir'de katliam gibi kaza! 3 genç feci şekilde can verdi!

Korkunç kaza: Beton direğe çarpan araçta 3 genç öldü

Korkunç kaza: Beton direğe çarpan araçta 3 genç öldü

Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!

Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.