Mühürlenen işletmeye tombala baskını

Eskişehir’de daha önceden mühürlenen bir mekana yapılan baskında kumar oynayan 28 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay İstiklal Mahallesi Yalaman Sokakta bulunan bir mekanda gerçekleşti. Daha önceki tarihlerde kumar ve mühür bozma suçlarından işlem yapılan mekanda kumar oynatıldığına dair ihbar alındı. Yapılan operasyonda mekanda tombala oynatıldığı ve mühür fekki yapıldığı tespit edildi. Tombala oynayan toplam 28 şahıs hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken, şüpheli şahıs O.B.’nin ise ifadesi alındı. Bahse konu adreste ise Odunpazarı Belediyesi Zabıta ekiplerince mühürleme işlemi yapıldı.
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