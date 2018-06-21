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Mükerrer oy iddiasıyla gözaltına alınan Şengül E. serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 11:33 | Son Güncelleme

BELÇİKA ve Türkiye'de mükerrer oy kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Şengül E., getirildiği Ankara'da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- BELÇİKA ve Türkiye'de mükerrer oy kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Şengül E., getirildiği Ankara'da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin mükerrer oy kullanmadığı belirtilerek terör örgütü bağlantısına dair herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı ifade edildi.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu üzerine kendisine ait sosyal medya hesabında oy kullanırken çektiği fotoğrafları paylaşarak mükerrer oy kullandığı intibası yaratan Şengül E., İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda gözaltına alındıktan sonra dün Ankara’ya getirildi. Ankara'da Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alınan Şengül E., daha sonra serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Şüpheli ile aynı ismi taşıyan ve Belçika'da yaşadığı belirlenen Çankırı ili Şabanözü ilçesi Gümerdiğin nüfusuna kayıtlı farklı TC kimlik numaralı Şengül E.'nin 17 Haziran 2018 günü saat 16.27'de Brüksel Başkonsolosluğu'nda oy kullandığı, Ankara ili Polatlı ilçesi nüfusuna kayıtlı şüpheli Şengül E.'nin ise Adnan Menderes Havalimanı Gümrük kapısında kurulu sandıkta 18 Haziran 2018 günü saat 05.16'da oy kullandığı hususlarının tespit edilmesi üzerine, şüphelinin mükerrer oy kullanmadığının belirlenmesi nedeniyle ifadesine müteakip serbest bırakılmasına karar verilmiştir."
Açıklamanın devamında şüphelinin terör örgütü bağlantısı bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü bağlantısına dair herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı bildirilen şüpheli hakkında 298 sayılı kanuna muhalefet ve suçlarından soruşturmaya devam olunmaktadır."

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