Mülteci teknesinde ölenlerin cenazeleri Adana'da

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) CENAZELER ADANA'YA GELDİ KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında batan teknede hayatını kaybeden 19 multecinin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Tabutların cenaze araçlarından indirilişi sırasında görevli polis ve jandarmalar, basın mensuplarının görüntü almasına izin vermedi. Mültecilerin cenazeleri, yapılacak otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek
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