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Mülteciler sahil güvenlikten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 16:31 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 62 Suriyeli mülteci yakalandı.Alınan bilgiye göre, dün gece saat 03.20’de, Sahil Güvenlik Ege Deniz Harekât Merkezi "Alo-158" tarafından Ayvalık’ın Sarımsaklı Tuzla mevksinde düzensiz göçmen grubunun çıkış yaptığının belirlenmesi üzerine TCSG-8 botu harekete geçti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 62 Suriyeli mülteci yakalandı.
Alınan bilgiye göre, dün gece saat 03.20’de, Sahil Güvenlik Ege Deniz Harekât Merkezi "Alo-158" tarafından Ayvalık’ın Sarımsaklı Tuzla mevksinde düzensiz göçmen grubunun çıkış yaptığının belirlenmesi üzerine TCSG-8 botu harekete geçti. Bölgede görev yapan helikopter ile irtibat halinde gerçekleşen operasyonla 62 Suriye uyruklu mülteci Ege Denizi üzerinde yakaladı. Çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 62 Suriyeli göçmen, Cunda Adası’nda bulunan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Kılık kıyafetleri ıslak olan göçmenlere su yiyecek ve giyecek gibi insani yardımlar yapıldı. Mültecilerin işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi’ne gönderileceği öğrenildi.

Mülteciler sahil güvenlikten kaçamadı

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Mülteciler sahil güvenlikten kaçamadı

Mülteciler sahil güvenlikten kaçamadı
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Mülteciler sahil güvenlikten kaçamadı

Mülteciler sahil güvenlikten kaçamadı
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Mülteciler sahil güvenlikten kaçamadı

Mülteciler sahil güvenlikten kaçamadı
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Mülteciler sahil güvenlikten kaçamadı

Mülteciler sahil güvenlikten kaçamadı
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Mülteciler sahil güvenlikten kaçamadı

Mülteciler sahil güvenlikten kaçamadı
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Mülteciler sahil güvenlikten kaçamadı

Mülteciler sahil güvenlikten kaçamadı
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Mülteciler sahil güvenlikten kaçamadı

Mülteciler sahil güvenlikten kaçamadı
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