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MUMF açılış konserini veren Matshikiza ve Karahan ikilisi büyüledi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 22:46 | Son Güncelleme

MERSİN'de, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nin açılış konserinde sahne alan Pumeza Matshikiza ve Murat Karahan ikilisi, müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

MUMF açılış konserini veren Matshikiza ve Karahan ikilisi büyüledi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nin açılış konserinde sahne alan Pumeza Matshikiza ve Murat Karahan ikilisi, müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Vali Yardımcısı Mustafa Atsız, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gazeteci İsmail Küçükkaya ve sanatseverler katıldı.
Kapalı gişe seslendirilen konser öncesi konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "Yaptığımız işe inanan, endüstri ve önemli sanayi işlerinin sadece yürütülemeyeceğini bilenler, kültür ve sanat olmadan olmayacağını bilenler var. Sanıyorum ki Ulu Önderimiz Atatürk'ün sanat ve sanatkar olmayan toplumda yaşam olmaz deyişi gibi, saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Uluslararası kategoride Türkiye'den dünyada listeye giren 5 festivalin biri biziz. O festivallerin arkasında holdingler var, bizim arkamızda ise halkımız var" dedi. Konuşmaların ardından bu yılki festival ödülleri sahiplerini buldu. Festival Sanat Ödülü Devlet Sanatçısı Suna Kan'a, Festival kent Ödülü Sümeroloğ Muazzez İlmiye Çığ'a ve Nevit Kodallı Genç yetenek Ödülü keman sanatçısı Yiğit Karataş'a takdim edildi. Konuşma ve ödül takdiminin ardından konsere geçildi.
Alkışlarla sahneye çıkan soprano Pumeza Matshikiza ile tenor Murat Karahan, seslendirdikleri eserlerle müzik severleri büyüledi. Solo ve düet olarak eser seslendiren ikili, sempatik tavırları ile Mersinlilerin gönlünü kazandı. Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestrasının eşlik ettiği ikili, unutulmaz eserlere sesleri ile hayat verdi.
Konserin sonunda performanslarıyla göz dolduran sanatçılar, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

MUMF açılış konserini veren Matshikiza ve Karahan ikilisi büyülediMUMF açılış konserini veren Matshikiza ve Karahan ikilisi büyülediMUMF açılış konserini veren Matshikiza ve Karahan ikilisi büyülediMUMF açılış konserini veren Matshikiza ve Karahan ikilisi büyüledi

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