HABER

MUMF, muhteşem bir konserle kapanış yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 22:26 | Son Güncelleme

MERSİN'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, TSK Armoni Mızıkası Orkestrası, MDOB Orkestrası ve Korosu ile harika bir kapanış yaptı.

MUMF, muhteşem bir konserle kapanış yaptı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, TSK Armoni Mızıkası Orkestrası, MDOB Orkestrası ve Korosu ile harika bir kapanış yaptı.
Konsere Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ve sanatseverler katıldı. Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ne çıkan Türkiye'nin en köklü orkestralarından Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Dev bir kadroyla gerçekleştirilen festival kapanış konserinde Gershwin, E. Grieg ve Kıvanç Tepe'nin eserleri seslendirildi. Şef Tarık Tal yönetiminde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde, Kıbrıslı usta piyanist Rüya Taner, G. Greshwin'in 'An American in Paris' ve G. Grieg'in 'Piyano Konçertosu'nu seslendirirken, konserin ikinci bölümünde yer alan Kıvanç Tepe'nin 'Bu Vatan Bizim Oratoryosu'nu ise MDOB Korosu ve solist sanatçılar Gökçe Nur Semerci, Onur Polat ve Hasan Berk seslendirdi. Eserinin anlatıcılığını Mersin Operası'nın usta rejisörlerinden Kenan Korbek yaptı. Konserin koro şefliğini ise Anıl Aydın üstlendi.
Konserde konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "14 Nisan-08 Mayıs tarihleri arasında 24 gün süren bir müzik ve dans şöleninin kapanış konserinde, 190 yıllık geçmişiyle kıvanç duyduğumuz, ülkemizin en köklü orkestrası olan Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası'nı ve MDOB Orkestrası'nı Mersinli sanatseverlerle buluşturduk. Kapanış konserimizi bu iki güçlü orkestranın oluşturduğu dev bir kadroyla gerçekleştirdik. Böylesine kıymetli bir konser için şefimiz Binbaşı Tarık Tal'a huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
190 yıllık bir geçmişi olan TSK Armoni Mızıkası Orkestrası ile MDOB Orkestrası ile Korusu, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

MUMF, muhteşem bir konserle kapanış yaptıMUMF, muhteşem bir konserle kapanış yaptıMUMF, muhteşem bir konserle kapanış yaptı

100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?
Fuhuş rezaleti! Bu halde basıldıFuhuş rezaleti! Bu halde basıldı
Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin randevu talebine yanıtErdoğan'dan Muharrem İnce'nin randevu talebine yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

Herkes ilgi çekmek istediğini sanıyordu! İnanılmaz gerçeği öğrenince...

Herkes ilgi çekmek istediğini sanıyordu! İnanılmaz gerçeği öğrenince...

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.