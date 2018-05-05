HABER

Münir Özkul’un kızını duygulandıran sürpriz

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Semt Konakları Pilav Günleri bir birinden renkli etkinliklerle devam ediyor.

Münir Özkul’un kızını duygulandıran sürpriz

İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Semt Konakları Pilav Günleri bir birinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Her gün ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinliklerin bu seferki adresi Cihangir Semt Konağı oldu. Semt Konağı öğrencilerinin gösterileri ile renkli görüntülere sahne olan etkinliğe, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Usta oyuncu Münir Özkul'un kızı Güner Özkul ve torunu Süreyya Özkul da katılarak öğrencilerin sahne performanslarını yerinde izledi.

Cihangir Semt Konağı'nda düzenlenen Pilav Günleri etkinliğinde sahneye çıkan anaokulu öğrencileri Hababam Sınıfı gösterisiyle büyük beğeni topladı. Minik öğrenciler gösterinin ardından Güner Özkul’a babası Münir Özkul’un fotoğrafını hediye etti. Güner Özkul sürpriz hediyesi karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN GÜNER ÖZKUL’A SÜRPRİZ

Semt Konakları Anaokulları'nda eğitim gören minik öğrenciler Hababam Sınıfı gösterisiyle büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından minik öğrenciler Güner Özkul’a babası Usta oyuncu Münir Özkul’un fotoğrafını hediye etti. Sürpriz hediye karşısında duygu dolu anlar yaşayan Güner Özkul minik öğrencilere teşekkür etti. Sahne gösterimlerinin sonunda Semt Konakları'nda eğitim alan Anaokulu öğrencileri Başkan Demircan’la birlikte keplerini havaya fırlatarak ilk mezuniyetlerini kutladılar. Daha sonra vatandaşlara pilav ve ayran ikramı yapıldı.

"BEYOĞLU BÖYLESİNE İYİ SANATÇILAR ÇIKARTMAYA DEVAM EDECEK"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Cihangir’in çok önemli bir semt olduğunu belirterek, “Cihangir; sanatçısı, bilim adamı, siyasetçisi, yazarı bol bir yer. Münir Özkul da kalbimizin derinliklerinde, buranın insanı. İnşallah Cihangir, Beyoğlu böylesine iyi sanatçılar çıkartmaya devam edecek. Bugün Münir Özkul’un ailesi de burada. Ben kendilerine programımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Cihangir Semt Konağımız güzel hizmetler vermeye başladı. Burası 400 çocuğa ve 2 bin 400 tane de yetişkine hizmet veriyor. Beyoğlu’nda burası gibi 15 tane Semt konağı var. 150 bin kişiye hizmet veriyoruz” dedi.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)

Münir Özkul’un kızını duygulandıran sürprizMünir Özkul’un kızını duygulandıran sürpriz

İşte Muharrem İnce'nin seçim otobüsü...İşte Muharrem İnce'nin seçim otobüsü...
Muharrem İnce ne kadar oy alır? Muharrem İnce ne kadar oy alır?
Saadet Partisi seçim standına saldırı!Saadet Partisi seçim standına saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

İlginizi Çekebilir

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'

Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...

Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.