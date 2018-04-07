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Münster saldırganının Alman olduğu açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 22:18 | Son Güncelleme

Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentinde minibüsü kalabalığın üzerine süren ve 3 kişinin ölümüne neden olan saldırganın Alman vatandaşı 48 yaşındaki Jens R.

Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentinde minibüsü kalabalığın üzerine süren ve 3 kişinin ölümüne neden olan saldırganın Alman vatandaşı 48 yaşındaki Jens R. olduğu açıklandı.
Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentinde saat 15. 30 sıralarında kullandığı trasporter minibüsle yayalara ve kafenin bahçesinde oturanların üzerine aracını süren kişinin Alman vatandaşı 48 yaşındaki Jens R. olduğu açıklandı. Kuzey Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul saldırganın Almanya’nın Sauerlend bölgesinden bir Alman olduğunu olayın çok yönlü olarak araştırıldığını söyledi. Saldırıda, saldırganla birlikte 4 kişi hayatını kaybetmiş, 6’sı ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

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