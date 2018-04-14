Muradiye’de kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Van’ın Muradiye ilçesinde kaçak kazı yapan defineciler jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ö. ve M.Y., isimli şahısların ellerinde kazı malzemeleri ile kazı yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar kazı malzemeleriyle adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şahıslar serbest bırakılırken kazı malzemelerine ise el konuldu.
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