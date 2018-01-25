Muş merkezli FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

MUŞ, (DHA)- MUŞ merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Muş merkezli 11 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında il imamı sekreteri, büyük bölge talebe mesulü, mütevelli heyeti, milli eğitim rehberi, arama, tarama, toplama ve medya sorumlusu olduğu tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.