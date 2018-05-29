'Musa Paşayı tutuklayın' emrine ağırlaştırılmış müebbet istemi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, dönemin Jandarma Bölge Komutanı, şimdiki Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil'in tutuklanması emrini verdiği iddia edilen eski Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Fatih Bilgeç ve emri alıp, Çitil'in konutuna giden Astsubay Murat Koçyiğit'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, her iki sanığın da 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

15 Temmuz gecesi, Silvan ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonu yöneten dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil'in tutuklanması için emir verdiği iddia edilen eski Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Fatih Bilgeç ve emri alarak Çitil'in konutuna giden Astsubay Murat Koçyiğit'in yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Fatih Bilgeç, avukatı ve Başbakanlık avukatı katılırken, tutuksuz sanık Murat Koçyiğit ise katılmadı. Duruşmada söz hakkı verilen sanık Mehmet Fatih Bilgeç, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

2 SANIĞA DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, Murat Koçyiğit'in değişmeyen beyanlarına göre; darbe girişiminin yaşandığı gece, sanık Mehmet Fatih Bilgeç'in kendisine o tarihte Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanı olan Musa Çitil'i derdest etmesi talimatı verdiğini söyledi. Astsubay Murat Koçyiğit'in emir doğrultusunda Musa Çitil'i tutuklamak için konutuna gittiğini belirten savcı, sanığın bu durumu Tümgeneral'in habercisi ve korumalarına iletmediğini kaydetti. Her iki sanığın eylemlerinin de 'Anayasayı ihlal' suçunu oluşturduğunu belirten savcı, Bilgeç ve Koçyiğit'in ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

Savcılık görüşüne karşı söz hakkı verilen Başbakanlık avukatı Seyit Rıza Karakaş ise, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıklar ve avukatlarına esasa İlişkin savunmalarını hazırlamak için sonraki celseye kadar süre verilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

SAVCI: MUSA PAŞAYI DERDEST ETTİRMEK İÇİN EMİR VERDİ

İddianamede, Binbaşı Mehmet Fatih Bilgeç'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı olan Musa Çitil'in derdest edilmesi amacıyla emir ve talimat verdiği, şüphelinin bu eylemiyle sözde darbe girişiminin karşısında olan üst düzey askeri personeli derdest etmeye çalıştığı ve bu konuda ayrıntılı tanık beyanının olduğu belirtildi. Mehmet Fatih Bilgeç, iddianamede yer alan ifadesinde 15 Temmuz akşamı tayini çıkmasından dolayı evinde eşyalarını topladığını belirterek, "Murat Koçyiğit'in ifadesinde belirttiği gibi 'Musa Paşayı tutuklayacaksınız' şeklinde bir emir vermedim. Murat Koçiğit'le görevden kaynaklı olarak sorunlar yaşıyorduk. Bu nedenle iftira atmış olabilir. Hukuksuz ve darbeyi destekler nitelikte hiç bir faaliyetim olmadı" dedi.

EYLEM VE FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDE MUSA PAŞAYI TUTUKLAMAK İSTEDİLER

Astsubay Murat Koçyiğit hakkında hazırlanan iddianamede ise, 15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içindeki unsurlarının darbe teşebbüsünde bulunduğu, Binbaşı Mehmet Fatih Bilgeç'in darbe teşebbüsünün yaşandığı gece Tümgeneral Musa Çitil'i derdest etmek amacıyla Murat Koçyiğit'e emir verdiği, Koçyiğit'in bunun üzerine komutanın konutunun bulunduğu yere gittiği, Çitil'in Silvan ilçesinde operasyonda olduğunu öğrenince eylemi gerçekleştiremediği ifade edildi. Koçyiğit'in tanık olarak alınan beyanlarıyla şüpheli olarak alınan ifadesinin çeliştiğini belirten savcı, şüphelinin Mehmet Fatih Bilgeç'in emir ve talimatı doğrultusunda Musa Çitil'i derdest etmek için konutuna gittiğini ve durumu Musa Çitil'in korumalarına iletmediğini belirtti. Savcı, şüphelinin Mehmet Fatih Bilgeç ile eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettiğini kaydetti.

Astsubay Murat Koçyiğit iddianamede yer alan ifadesinde, "Binbaşı Fatih Bilgeç koluma girerek, 'Sen inandığımız ve güvendiğimiz personelsin. G bloğa gidip çevre emniyeti al. Komutan korumalarının emir-komutası sende olacak. Korumalara fazla güvenme. Bizden haber bekle. Bizden haber gelince Musa Paşa'yı tutuklayacaksın' dedi. Bunun üzerine şaşkınlıkla yüzüne baktım. Sonrasında 'Merak etme biz de geleceğiz. Biz de orada olacağız' dedi. Bunun üzerine 'emredersiniz' diyerek nizamiyede bıraktığım personeli alarak G bloğa geçtim. G bloğa girer girmez komutanın korumalarından birine "Komutan burada mı?" diye sordum. Koruması görevde olduğunu söyledi. Eve gittiğimde olayı eşimle paylaştım. Eşim, bunu komutana söylemem gerektiğini söyledi. Benim G bloğa geçme amacım çevre emniyetini sağlamaktır. Musa Paşa'yı derdest etmek gibi bir amacım olsa paşayı tutuklama emri verdikleri, bunu acil olarak iletmem gerektiği şeklinde bir bildirimde bulunmazdım. Benim Musa Paşa'yı konutuna geldiğinde derdest etme gibi bir amacım olsa ikametin ön tarafında bulunan korumaları başka bir tarafa sevk ederdim. Aksi halde korumalar ile çatışma ihtimali oluşacaktı. Bu şekilde sevk ve idare etmem bile Musa Paşa'yı derdest etmek gibi bir amacımın olmadığını ortaya koyacaktır" dedi.

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