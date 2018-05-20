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Muş’a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 16:48 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Doğuayazıt ilçesinde askeri aracın geçisi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu'nun (30) Muş'taki ailesine acı haber ulaştı.

Muş’a şehit ateşi düştü

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- AĞRI'nın Doğuayazıt ilçesinde askeri aracın geçisi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu'nun (30) Muş'taki ailesine acı haber ulaştı.
Şehit asteğmen Cengiz Uslu'nun merkez Yeşilyurt Mahalesi'nde yaşayan ailesine acı haberi Vali Aziz Yıldırım ve askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan şehidin babası Hacı Kazım Uslu gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Gülistan Uslu'nun ise yıllar önce vefat ettiği belirtildi. Ailenin 9 çocuğundan biri olan Cengiz Uslu'nun şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti. Şehit evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asılırken, sağlık ekipleri de evin önünde hazır beklemeye başladı.
8 ay önce asteğmen olarak göreve başlayan oğlu Cengiz ile en son dün telefonla görüştüğünü söyleyen baba Hacı Kazım Uslu, "Bana bir mayın tarlasında temizlik çalışması yaptıklarını ve son safhaya geldiklerini söyledi. Ben de kendisini dikkatli ol diye uyardım" diye konuştu.
Şehit babasını yalnız bırakmayan Vali Aziz Yıldırım ise "Bu müberek ayda böyle bir acıyı bize yaşatanlar, bu bombanın getilmesine ve taşınmasına sebep olanları Allah kahretsin" dedi.
Bekar olan şehit astemen Cengiz Uslu'nun yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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Muş’a şehit ateşi düştü

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